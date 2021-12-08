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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму вновь избранному Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу

8 Декабря 2021 16:55
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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму вновь избранному Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность Федерального канцлера Федеративной Республики Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«Это историческое событие служит ярким подтверждением доверия народа к Вам и возглавляемой Вами коалиции в реализации курса на продолжение политического и экономического прогресса страны, а также продвижение национальных интересов на международной арене. Хочу пожелать, чтобы Ваш неустанный труд привел Германию к новым свершениям и успехам», – говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что считает Германию ведущим партнером Казахстана в Европейском Союзе и придает особое значение укреплению динамично развивающегося стратегического сотрудничества между нашими странами.

«Подтверждаю готовность тесно работать с Вами в целях дальнейшего обогащения содержания нашего многогранного взаимодействия в форматах Казахстан – Германия и Центральная Азия – Европейский Союз. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время», – написал Президент.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов в реализации его начинаний, семейного счастья, а дружественному германскому народу – благополучия и процветания.


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#Президент Казахстана   #Германия  
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