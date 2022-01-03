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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Председателю КНР Си Цзиньпину

3 Января 2022 13:21
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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Председателю КНР Си Цзиньпину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил поздравительное письмо Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев отметил, что за короткий исторический период между двумя странами сформировалась модель межгосударственных отношений мирового уровня.

– Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе моего визита в Вашу страну в 2019 году мы объявили, что будем развивать вечное стратегическое всестороннее партнерство. Это историческое решение стало важной вехой наших двусторонних усилий по построению равноправных отношений, основанных на добрососедстве, взаимном доверии и поддержке. В частности, решены все вопросы, связанные с нашей общей границей, которая на сегодняшний день стала мостом дружбы и единства. Предстоящее завершение переговоров по рекам на границе Казахстана и Китая станет еще одной яркой страницей в летописи межгосударственного сотрудничества, – пишет Глава государства.

По мнению Президента Казахстана, взаимопонимание между нашими странами является залогом динамичного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В результате такой интеграции успешно реализованы многие совместные проекты, направленные на повышение благополучия наших народов.

– Особо отмечу, что Казахстан и Китай соединяют тысячи километров железнодорожных и автомобильных дорог, линии нефте-и газопроводов. С учетом этого, данный «железный караван», являющийся основным ориентиром стратегии «Нұрлы жол» и инициативы «Один пояс, один путь», позволяет сторонам ежегодно осуществлять перевозку большого числа наших соотечественников, а также доставлять миллионы тонн грузов и миллиарды кубометров природного газа, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напоминает, что правительства двух стран прилагают все усилия для успешного продвижения наших общих интересов и противодействия последствиям пандемии COVID-19. Он также отмечает, что в Казахстане высоко оценивают личный вклад Председателя КНР, который способствует развитию двустороннего сотрудничества и дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства. Президент Казахстана выразил готовность приложить усилия для совместного укрепления регулярных официальных и рабочих контактов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая – благополучия и процветания.


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#Президент Казахстана   #Акорда   #Китай  
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