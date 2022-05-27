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Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо деятелю культуры Айтжану Токтагану
27 Мая 2022 16:47

Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо деятелю культуры Айтжану Токтагану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры Айтжану Токтагану, который провел масштабный урок домбры с учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Вы внесли большой вклад в популяризацию культурного наследия нашего народа, открыли миру неизвестные ранее музыкальные произведения и их авторов. Ваши труды, написанные на основе результатов многолетних изысканий и исследований, сегодня используются в качестве учебников в музыкальных школах и других учебных заведениях. Организованный Вами урок домбры объединил воедино тысячи учеников Назарбаев Интеллектуальной школы. Это мероприятие способствовало повышению интереса к искусству казахского кюя и углублению познаний подрастающего поколения. Уверен, эта культурная акция, направленная на популяризацию национального искусства, займет достойное место в Книге рекордов Гиннесса», – говорится в поздравительном письме.

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