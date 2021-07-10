Касым-Жомарт Токаев: Наметились улучшения в работе компании «СК-Фармация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил улучшение в работе компании «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Глава государства отметил низкий уровень оснащения медицинским оборудованием.

«Возможно придется централизовать закуп медицинского оборудований по примеру закупа лекарственных средств «СК- Фармации». Определенные улучшения в работе этой компании, кстати, наметились. Планируемое партнерство «СК Фармации» с коллегами из ОАЭ должно помочь ей стать еще более эффективнее», - заявил в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, альтернативой централизации закупа может быть некая форма государственного регулирования.