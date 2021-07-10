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    13:46, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Наметились улучшения в работе компании «СК-Фармация»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил улучшение в работе компании «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее Глава государства отметил низкий уровень оснащения медицинским оборудованием.

    «Возможно придется централизовать закуп медицинского оборудований по примеру закупа лекарственных средств «СК- Фармации». Определенные улучшения в работе этой компании, кстати, наметились. Планируемое партнерство «СК Фармации» с коллегами из ОАЭ должно помочь ей стать еще более эффективнее», - заявил в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, альтернативой централизации закупа может быть некая форма государственного регулирования.


    Теги:
    Здравоохранение Президент Президент Казахстана Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Астана
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