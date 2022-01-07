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    14:49, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что за рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?! Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными, именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать», - сказал Глава государства, обращаясь к народу Казахстана.

    Ранее Президент РК заявил, что террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяет оружие в отношении граждан.

    «Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
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