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Касым-Жомарт Токаев наградил полицейских за героизм при задержании вооруженных преступников в Шымкенте и Жанатасе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Марта 2023, 15:42
Касым-Жомарт Токаев наградил полицейских за героизм при задержании вооруженных преступников в Шымкенте и Жанатасе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил государственными наградами Республики Казахстан полицейских за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Президента орденом «Айбын» ІI степени награждены: Арипжанов Арман Талгатович, оперуполномоченный Управления полиции района «Туран» Департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел; Конусов Бекен Кенесович, оперуполномоченный Отдела полиции Сарысуского района Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел.

Напомним, 20 февраля 2023 года Арман Арипжанов обезвредил и задержал подозреваемого в разбойном нападении на оружейный магазин в Шымкенте.

19 февраля 2023 года Бекен Конусов проявил мужество при пресечении преступной деятельности вооруженных преступников в городе Жанатасе Жамбылской области.


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