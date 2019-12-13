Касым-Жомарт Токаев наградил победителей премии «Алтын сапа» и конкурса «Парыз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил победителей-лауреатов премии «Алтын сапа» и ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, обладателем гран-при «Парыз» стала группа компаний «Евразийская Группа». Награду из рук Президента получил глава компании Александр Машкевич.

«Золото» премии «Парыз» в номинации «Лучшее социальное ответственное предприятие» вручено компании «Абзал и К» (Кызылординская область).





Лауреатом премии Президента РК «Алтын сапа» в номинации «Лучший индустриальный проект» стала компания ТОО «Бёмер Арматура» (Карагандинская область).

Лауреатом премии Президента РК «Алтын сапа» в номинации «Лучший инновационный проект» стало ТОО «СКЗ-U» (Кызылординская область).









Напомним, сегодня в рамках Дня индустриализации также состоялась церемония награждения конкурсов «Altyn oimaq», «Бизнес Кемелділік», «Іскер», «Ұлы дала елі».

Кроме того, награды вручены победителям республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» в трех номинациях «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения», «Лучшие продовольственные товары».