Касым-Жомарт Токаев наградил лучших работников Каспийского Трубопроводного консорциума
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил лучших работников Каспийского Трубопроводного консорциума, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Награды вручены следующим сотрудникам:
1. Заместитель генерального директора по связям с Правительством РК АО «КТК-К» Каиргельды Максутович Кабылдин – Орден «Барыс» II степени.
2. Генеральный директор АО «КТК» Николай Николаевич Горбань – Орден «Достык» I степени.
3. Заместитель менеджера по эксплуатации и техническому обслуживанию АО «КТК-К» Рафаэль Галимжанович Уалиев – Орден «Курмет».
4. Заместитель начальника НПС «Атырау» АО «КТК-К» Саламат Самаевич Алтынсалиев – Орден «Енбек Данкы» II степени.
5. Техник НПС «Тенгиз» АО «КТК-К» Бактыбай Жандоллович Айтажанов – Орден «Енбек Данкы» III степени.
6. Начальник НПС «Тенгиз» АО «КТК-К» Ондасын Азаматулы Шакан – Орден «Енбек Данкы» III степени.
7. Заместитель начальника НПС «Курмангазы» АО «КТК» Галимжан Отжагарович Сарсенбаев – Орден «Енбек Данкы» III степени.
8. Оператор НПС «Атырау» АО «КТК-К»Олег Саметович Карабасов – Медаль «Ерен енбеги ушин».
9. Ветеран нефтегазовой отрасли Зинон Бахтиярович Абдрахманов – благодарственное письмо.
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