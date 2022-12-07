Касым-Жомарт Токаев наградил лучших на премии «Алтын сапа» и «Парыз»

7 Декабря 2022, 18:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил золотые статуэтки лауреатам премии «Алтын сапа» за лучший индустриальный проект и лучший инновационный проект, а также Гран-при «Парыз» и специальную премию по итогам рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специальную премию «Лучший индустриальный проект» получило ТОО «Проммашкомплект» из Павлодарской области. Предприятие занимается проектированием, производством колес, колесных центров, бандажей и заготовок зубчатых колес для железнодорожной отрасли. Лучшим инновационным проектом стало ТОО «Научно производственное предприятие «Антиген», Алматинская область. Компания производит медицинские изделия, ветеринарные иммунобиологические препараты против опасных заболеваний, диагностические тест-системы и питательные средства.

Главного приза конкурса «Парыз» среди малого и среднего бизнеса удостоилась компания Шуйское-XXI из Акмолинской области, среди крупного бизнеса – «North Caspian Operating Company» из Атырауской области.

Специальную премию по итогам рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса получили акимат города Шымкент (лучший регион) и акимат города Сатпаев (лучший район).

«Мы ежегодно проводим этот конкурс и отдаем дань уважения предпринимателям, кто смог добиться успеха. Также награждаем предприятия, проявившие социальную ответственность, которые неравнодушны к жизни страны. На сегодняшний день более 160 компаний страны стали лауреатами премии «Алтын сапа». 365 предприятиям вручили премию «Парыз». Все это говорит о динамичном развитии отечественного бизнеса. С 2005 года доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте утроилась. То есть сейчас она составляет около 34% экономики страны. Сегодня в этой отрасли трудятся более 3,5 миллионов человек, это 40% трудящегося населения», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент заявил, что в Казахстане продолжится внедрение механизмов защиты предпринимателей. С 2024 года должны заработать новые подходы к регулированию бизнеса. Также Глава государства поручил рассмотреть каждую жалобу производителей на недоступность сырья.

Фото: t.me/bort_01