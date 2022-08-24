Касым-Жомарт Токаев наградил Ильхама Алиева орденом «Алтын Қыран»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении орденом «Алтын Қыран» Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О награждении орденом «Алтын Қыран» Алиева И.Г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом «Алтын Қыран» Алиева Ильхама Гейдар оглы – Президента Азербайджанской Республики.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 23 августа 2022 года

№ 989

В ходе официального визита в Баку Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом «Алтын Қыран».

Президент Касым-Жомарт Токаев: «Я сегодня с большим удовольствием совершаю официальный визит в Вашу страну. Мы провели очень плодотворную встречу в узком составе. В программу моего визита входит церемония награждения Вас высшим орденом Республики Казахстан «Алтын Қыран».

В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире. Человека, который привел Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в связи чем я сегодня Вас поздравил во время нашей личной встречи.

Вы вносите огромный вклад в развитие многостороннего, многогранного сотрудничества между нашими государствами. И в знак признания от имени всего казахского народа я сегодня хотел бы вручить Вам орден «Алтын Қыран».

Президент Ильхам Алиев: «Я очень горд, что Вы сочли нужным наградить меня высшим орденом Казахстана, братской для нас страны. Со своей стороны и впредь буду делать все для того, чтобы вносить вклад в развитие наших дружественных и братских отношений.

Наши народы связывают история, общие корни. Сегодня Казахстан и Азербайджан как два независимых государства, уверенно идущих по пути независимости, демонстрируют высокие темпы развития экономики и решения социальных вопросов. Растет авторитет наших стран на мировой арене.

Я рассматриваю эту награду как знак уважения всему азербайджанскому народу. Я особо горд, что получаю эту награду из Ваших рук.

Еще раз хочу подтвердить полную поддержку курсу реформ, которые Вы проводите. Политика, которую Вы проводите полностью отвечает национальным интересам народа Казахстана. Все цели, которые Вы поставили, я уверен, будут достигнуты».

Фото: akorda.kz