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Касым-Жомарт Токаев наградил Эмомали Рахмона орденом «Алтын Қыран»

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Мая 2023, 13:52
Касым-Жомарт Токаев наградил Эмомали Рахмона орденом «Алтын Қыран» Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «Алтын Қыран», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент также подчеркнул огромный вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.

«Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран», – сказал Глава государства.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, благодарю Вас за решение наградить меня орденом «Алтын Қыран». Воспринимаю эту награду, прежде всего, как высокую оценку вклада всего народа Таджикистана в дело развития и укрепления таджикско-казахских отношений, дружбы и сотрудничества. Уверен, мы далее будем совместно прилагать неустанные усилия для всестороннего углубления и расширения стратегического партнерства Таджикистана и Казахстана во благо наших братских народов», - сказал в свою очередь Эмомали Рахмон.


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