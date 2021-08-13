Касым-Жомарт Токаев наградил бронзовых призеров Олимпиады
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За высокие спортивные достижения на ХХХII Летних Олимпийских играх Токио-2020 наградить:
орденом «Барыс» ІІІ степени
Сметова Елдоса Бактыбайулы – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;
орденом «Достық» ІІ степени
Чиншанло Зульфию Салахаровну – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;
орденом «Құрмет»
Асадилова Дархана Абсадыковича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Берульцеву Софью Полихроновну – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Бибосинова Сакена Исмадияр угли – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Кункабаева Камшыбека Бисенбаевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Санаева Нурислама Валентиновича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Сона Игоря Сергеевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 13 августа 2021 года
№ 638
- Готова уйти, если найдется кто-то лучше – Гюзель Манюрова
- Выступление боксеров можно назвать неудачным – Бахтияр Артаев
- Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
- Анализ результатов спортсменов на Олимпиаде проведут в Казахстане
- Как финансируется спорт в Казахстане, объяснили в Минкульте
- Бронзовому призеру Олимпиады по боксу подарили автомобиль
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана