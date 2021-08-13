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Касым-Жомарт Токаев наградил бронзовых призеров Олимпиады

13 Августа 2021 16:38
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Касым-Жомарт Токаев наградил бронзовых призеров Олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За высокие спортивные достижения на ХХХII Летних Олимпийских играх Токио-2020 наградить:

орденом «Барыс» ІІІ степени

Сметова Елдоса Бактыбайулы – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;

орденом «Достық» ІІ степени

Чиншанло Зульфию Салахаровну – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;

орденом «Құрмет»

Асадилова Дархана Абсадыковича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

Берульцеву Софью Полихроновну – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

Бибосинова Сакена Исмадияр угли – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

Кункабаева Камшыбека Бисенбаевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

Санаева Нурислама Валентиновича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

Сона Игоря Сергеевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 13 августа 2021 года

№ 638

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#Президент Казахстана   #Акорда   #Спорт   #Олимпиада  
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