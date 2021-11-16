Касым-Жомарт Токаев: Нацсовет общественного доверия стал полноценным институтом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный совет общественного доверия стал полноценным институтом. Такое мнение выразил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный совет общественного доверия за короткое время превратился в полноценный институт. Эта структура придает новый импульс процессу модернизации нашей страны. Мы привлекаем представителей общественности, экспертов и неправительственные организации для комплексного рассмотрения вопросов»,- отметил Касым-Жомарт Токаев на VI заседании Национального совета общественного доверия.

В результате, по словам Президента, принимаются важные решения, которые всесторонне обсуждаются.

«Национальный совет не ограничивается предложением конкретной реформы. И, прежде всего, активно участвует в ее реализации. Это большая трудоемкая работа. Выводы тщательно обсуждаются, законопроекты проходят экспертизу. Также будет проведен анализ эффективности введенных норм», – пообещал К. Токаев.

Глава государства отметил, что с участием членов Национального совета разработан ряд экспертных документов об изменениях в стране. Однако, чтобы аналитическая деятельность совета была системной и стабильной, необходимо подготовить комплексный план исследовательских работ.

«При этом особое внимание необходимо уделить всестороннему и глубокому изучению процессов модернизации. Национальный совет проводит постоянный мониторинг реформ. Следует избегать его искажения или формирования заблуждения об изменениях. Следует проследить, как принятые нормативные акты, политические реформы и социально-экономические инициативы влияют на быт населения. Предпринятые изменения должны закрепить принципы демократии в стране, а также способствовать повышению благосостояния граждан. Необходимо способствовать реализации концепции «слышащего государства», - подытожил Президент.



