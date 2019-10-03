+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 8 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев - на Валдайском форуме: Золотая Орда входит в культурный код казахов

3 Октября 2019 23:18
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев - на Валдайском форуме: Золотая Орда входит в культурный код казахов

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Золотая орда входит в важные звенья культурного кода казахов. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстан остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения – Глава государства
Казахстан намерен конструктивно работать в рамках ЕАЭС – Президент РК Президент Казахстана за три недели провел встречи с руководителями трех стран Настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании СВМДА в организацию – Президент РК

«Что касается Казахстана, то, как вам известно, эта страна по сути и по географии является евразийской. Конечно же, большая часть территории находится в Азии. И нельзя забывать, что 4 процента территории Казахстана расположены на европейском континенте, а это примерно 120 тысяч квадратных километров», - сказал Президент.


«Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточно-христианской цивилизаций. Великий Шелковый путь, Золотая Орда, Евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов», - отметил К. Токаев.


Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Центральная Азия, Президент Казахстана, История Казахстана, Россия, Ближний Восток,
Поделиться:

Автор:

Нарымбек Исмагулов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив