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Касым-Жомарт Токаев - на Валдайском форуме: Золотая Орда входит в культурный код казахов
СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Золотая орда входит в важные звенья культурного кода казахов. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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«Что касается Казахстана, то, как вам известно, эта страна по сути и по географии является евразийской. Конечно же, большая часть территории находится в Азии. И нельзя забывать, что 4 процента территории Казахстана расположены на европейском континенте, а это примерно 120 тысяч квадратных километров», - сказал Президент.
«Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточно-христианской цивилизаций. Великий Шелковый путь, Золотая Орда, Евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов», - отметил К. Токаев.
Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.
Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.
Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.
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