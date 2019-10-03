Касым-Жомарт Токаев - на Валдайском форуме: Золотая Орда входит в культурный код казахов

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Золотая орда входит в важные звенья культурного кода казахов. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается Казахстана, то, как вам известно, эта страна по сути и по географии является евразийской. Конечно же, большая часть территории находится в Азии. И нельзя забывать, что 4 процента территории Казахстана расположены на европейском континенте, а это примерно 120 тысяч квадратных километров», - сказал Президент.





«Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточно-христианской цивилизаций. Великий Шелковый путь, Золотая Орда, Евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов», - отметил К. Токаев.





Ранее сообщалось , что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.