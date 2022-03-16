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    11:12, 16 Март 2022 | GMT +6

    КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ: МЫ ПЕРЕД СОБОЙ СТАВИМ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодняшнее Послание имеет особое значение. Оно не ограничивается одним годом, оно является масштабным и содержательным. Мы перед собой ставим высокие цели. Вместе с вами мы приступили к построению Нового Казахстана», - заявил во время своего выступления Глава государства.

    Теги:
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