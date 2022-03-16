КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ: МЫ ПЕРЕД СОБОЙ СТАВИМ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее Послание имеет особое значение. Оно не ограничивается одним годом, оно является масштабным и содержательным. Мы перед собой ставим высокие цели. Вместе с вами мы приступили к построению Нового Казахстана», - заявил во время своего выступления Глава государства.