Касым-Жомарт Токаев: Мы не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан уже приступил к поставкам продовольствия и товаров первой необходимости в Афганистан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Современные реалии требуют совершенствование механизмов сотрудничества СНГ в сфере безопасности. Основные контуры нашего взаимодействия в этой сфере обозначены в Концепции военного сотрудничества, а также в Программе по укреплению пограничной безопасности на внешних границах до 2025 года. При этом в проводимой работе особый акцент необходимо сделать на вопросах совместного противостояния возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. Эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане», - рассказал Глава государства во время заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

По словам Президента, Казахстан разделяет позицию ООН. Тяжелое гуманитарное положение в этой стране должно находиться в фокусе внимания всего международного сообщества.

«Какими бы ни были наши политические взгляды и личные убеждения, мы не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями. Практическим вкладом в это дело является гуманитарная помощь афганскому народу. Казахстан уже приступил к поставкам продовольствия и товаров первой необходимости», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

«В целях систематизации данной работы, предлагаем учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану. Очевидно, что после преодоления острой фазы кризиса Афганистану потребуется дальнейшая системная поддержка со стороны институтов ООН. Этой важной задаче отвечает продвигаемая нами инициатива о создании регионального центра ООН в Алматы. Надеемся на содействие стран содружества в реализации этих планов», - сказал Глава государства.