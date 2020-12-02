Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев: Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы

Автор:  
Акбота Кузекбай
2 Декабря 2020, 16:40
Касым-Жомарт Токаев: Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана рассказал о выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане стартовал очередной электоральный процесс. На 10 января 2021 года назначены выборы депутатов Нижней палаты Парламента и местных представительных органов. Выборы состоятся в конституционные сроки. Всем политическим силам предоставлено достаточно времени на подготовку. В этом году мы реализовали пакет беспрецедентных демократических реформ. Они направлены на развитие многопартийности и политической конкуренции, повышение гражданской активности», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии, проходящей в режиме видеоконференции.

Обращаясь к участникам Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране на законодательном уровне закреплен институт парламентской оппозиции и введена 30% квота в партийных списках для женщин и молодежи.

«Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы. Надеемся на поддержку наших партнеров. Ожидаем наблюдателей от ваших государств, а также по линии парламентских ассамблей СНГ и, конечно же, ОДКБ», - заявил Президент Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предстоящее событие в Казахстане, пожелав успехов.

«Мы уверены, что Казахстан пройдет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно. Имею в виду выборы в Парламент 10 января следующего года. Хочу отметить, что, конечно, сложности есть во всякой стране, любой стране, в том числе и в наших. Но ситуация политической стабильности, которая была создана Первым Президентом, сейчас поддерживается активно и весьма эффективно действующим Президентом, Вами. Я хочу отметить, что это большое достижение. Это большое достижение Казахстана, укрепление казахстанской государственности, внутриполитической стабильности. Все это создает условия для преодоления таких сложностей, с которыми столкнулся сегодня весь мир, в том числе и для эффективной борьбы с инфекцией коронавируса и вообще поступательного развития в сфере социальной политики и экономики. Безусловно, желаем вам всяческих успехов», - обратился Владимир Путин к Президенту Казахстана.


ОДКБ   Президент Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу