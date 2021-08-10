Касым-Жомарт Токаев: Мы должны пропагандировать произведения Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы должны пропагандировать произведения Абая не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Об этом написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter, передает МИА «Казинформ»

«Сегодня День Абая. Мы возвеличиваем великого сына нашего народа, потому что все его творчество вобрало в себя наше национальное бытие, менталитет и мировоззрение. Мы должны пропагандировать произведения Абая не только внутри нашей страны, но и за рубежом», - написал Касым-Жомарт Токаев.