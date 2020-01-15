Касым-Жомарт Токаев: Мы должны научиться любить страну, как Абай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны научиться любить страну, как Абай. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Абай показал передовую модель, как нужно любить Родину. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая. Он оставил неизгладимый след в истории страны и мира. Его жизненный путь и богатое наследие – большой пример для нашего народа. Обращение Абая – путеводная звезда для подрастающего поколения. Мы должны научиться любить страну, как Абай. Несмотря на то, что он критично высказывался в отношении недостатков, он думал только об одном – как свой народ вывести на передовой уровень. Великий мыслитель призывал молодых работать честно, получать знания и осваивать науку, учить языки», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с участниками Президентского молодежного резерва в Акорде.

Глава государства также напомнил, что концепция Абая - «полноценная личность» должна стать основополагающей в части института бизнеса и семьи, в системе образования и государственного управления.

«Это всё нужно для создания интеллектуальной нации. Можно сказать, что Абай был ядром умений своей эпохи. Мы должны в каждом своем действии основываться на труды великого поэта. Это - большой шаг на пути модернизации. Именно поэтому я обратил особое внимание на данные вопросы в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке», - обратился Президент.

Напомним, сегодня, 15 января, в Акорде проходит встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.



