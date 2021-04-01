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    16:36, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна может столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Поручаю Правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и заместителей акимов», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совещания по противодействию коронавирусу.

    Также Президент поручил Министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль за качеством и достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана
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