16:36, 01 Апрель 2021 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев: Можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна может столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Поручаю Правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и заместителей акимов», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совещания по противодействию коронавирусу.
Также Президент поручил Министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль за качеством и достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков.