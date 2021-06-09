Касым-Жомарт Токаев мог сделать прекрасную карьеру и в российском МИД – журналист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный российский журналист Леонид Млечин прокомментировал решение нынешнего Президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении выборов в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что поразило: Касым-Жомарт Токаев мог достаточно долго быть Президентом и использовать это право до следующих выборов, чтобы завоевать симпатии избирателей различными известными политтехнологам способами. А он сразу объявил внеочередные выборы, потому что хотел получить от своих избирателей мандат. Получил его, стал Президентом и вот уже два года руководит страной. Выяснилось, что он – не временная и не случайная фигура, а человек, который намеренно продолжает дело Нурсултана Назарбаева двигать страну вперед», - сказал Леонид Млечин во время эфира на YouTube-канале «История Леонида Млечина».

По его словам, смена власти в 2019 году стала смелым решением.

«Касым-Жомарт Токаев мог сделать прекрасную карьеру и в российском МИД. Но в 1992 году, когда появился независимый Казахстан, он счел своим долгом вернуться домой. А в начале 1992 года не было недостатка в самых ужасных прогнозах, сулили самое ужасное будущее – страна не получится, рухнет, будет охвачена социальными межэтническими столкновениями. Дело в том, что Казахстан очень сильно пострадал от распада Советского союза», - отметил спикер.

«И Нурсултан Назарбаев и его окружение были последними, кто этого хотел. Промышленность Казахстана была союзного подчинения, она входила в единый комплекс, и когда СССР рухнул, она вся практически остановилась. Надо отдать должное Назарбаеву, окружению, в которое с самого начала входил, они приняли решение смелое и быстрое», - заключил журналист.