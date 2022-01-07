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    14:42, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Мною дан приказ открывать огонь по террористам на поражение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев обращается к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности.

    Первыми руководителями государственных органов приняты меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране и устранение террористической угрозы личности и государству.

    Кроме того, в эфире телеканала «Хабар24» первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев попросил жителей Алматы по-прежнему ограничиваться в передвижениях и оставаться дома.

    Какова обстановка в регионах Казахстана, можно прочитать здесь.

    Напомним, в стране действует режим чрезвычайного положения до 19 января.


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