Касым-Жомарт Токаев: Мною дан приказ открывать огонь по террористам на поражение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев обращается к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности.

Первыми руководителями государственных органов приняты меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране и устранение террористической угрозы личности и государству.

Кроме того, в эфире телеканала «Хабар24» первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев попросил жителей Алматы по-прежнему ограничиваться в передвижениях и оставаться дома.

Какова обстановка в регионах Казахстана, можно прочитать здесь.

Напомним, в стране действует режим чрезвычайного положения до 19 января.