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Касым-Жомарт Токаев: Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах
28 Февраля 2020 19:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах, считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер их проведения. Организаторы обязаны проинформировать власти о планируемом количестве участников для обеспечения их безопасности и общественного порядка», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
«Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах. Антиконституционные лозунги недопустимы», - подчеркнул Президент Казахстана.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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