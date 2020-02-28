Касым-Жомарт Токаев: Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах, считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер их проведения. Организаторы обязаны проинформировать власти о планируемом количестве участников для обеспечения их безопасности и общественного порядка», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

«Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах. Антиконституционные лозунги недопустимы», - подчеркнул Президент Казахстана.