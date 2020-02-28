+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев: Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах

28 Февраля 2020 19:31
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев: Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах, считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президента Монголии изолировали на 14 дней по прибытии на родину из Китая
Президент Казахстана принял верительные грамоты послов ряда государств Глава государства принял министра образования и науки Президент РК поручил разобраться с незаконной деятельностью кредитно-финансовых организаций

«Закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер их проведения. Организаторы обязаны проинформировать власти о планируемом количестве участников для обеспечения их безопасности и общественного порядка», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

«Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах. Антиконституционные лозунги недопустимы», - подчеркнул Президент Казахстана.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив