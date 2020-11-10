Касым-Жомарт Токаев: Коронавирус стал жестким испытанием для мирового сообщества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российское председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при полной поддержке всех государств-членов и секретариата было продуктивным и полезным. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего хочу выразить глубокую признательность российскому председательству и лично вам, Владимир Владимирович, за организацию данного мероприятия. Пользуясь случаем, поздравляю Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с убедительной победой на недавних президентских выборах. Среди нас находится исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров, принявший на себя ответственность за судьбу нашей братской страны в период политического кризиса», - поприветствовал Касым-Жомарт Токаев участников саммита.

«Пандемия коронавируса не позволила нам встретиться в очном формате, однако это нисколько не умаляет важности саммита. Российское председательство при полной поддержке всех государств-членов и секретариата организации было исключительно продуктивным и полезным. ШОС продолжает функционировать в штатном режиме, подтверждая свою востребованность и жизнеспособность. Пакет документов, который мы сегодня планируем утвердить, яркое тому свидетельство. Убежден, все они будут работать на благо дальнейшего укрепления авторитета ШОС», - отметил К. Токаев.

По словам Касым-Жомарта Токаева, ШОС стала одной из самых успешных международных организаций. Она по праву рассматривается как эффективный инструмент укрепления сотрудничества и доверия на пространстве, охватывающем четверть территории планеты, 40% населения земли и треть мирового ВВП. В то же время ситуация в зоне ответственности ШОС является довольно сложной и вступила в процесс глубинной трансформации.

Как добавил Президент, коронавирус стал жестким испытанием для мирового сообщества, наглядно показал все изъяны международного сотрудничества.

«Пандемия усугубила кризис доверия между глобальными державами. Существующие механизмы превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования дали серьезные сбои. Усиливаются угрозы безопасности, включая терроризм, гонку вооружений, разного рода гибридные войны, изменение климата. В сфере геоэкономики наблюдается столкновение двух полярных тенденций: глобализма и национализма», - отметил Глава государства.

Напомним, сегодня в формате видеоконференцсвязи проходит саммит ШОС.