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    11:37, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: КНБ как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку подрывной работе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заявил, что Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку подрывной работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз», - сказал во время заседания в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК.

    Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра

    Заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в онлайн-режиме.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана КНБ Алматинская трагедия ЧП-2022
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