Касым-Жомарт Токаев: Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу как на уровне отрасли, так и в масштабах страны. Для этого должна быть четкая система оценки, однако Правительство уже более двух лет не может нормально организовать эту работу. До сих пор не сформирована соответствующая методология», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

В этой связи, Глава государства поручил разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов.

«Поручаю Министерству финансов, Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно со Счетным комитетом в двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов», - поручил Касым-Жомарт Токаев.