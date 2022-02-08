Касым-Жомарт Токаев: Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу как на уровне отрасли, так и в масштабах страны. Для этого должна быть четкая система оценки, однако Правительство уже более двух лет не может нормально организовать эту работу. До сих пор не сформирована соответствующая методология», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.
В этой связи, Глава государства поручил разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов.
«Поручаю Министерству финансов, Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно со Счетным комитетом в двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов», - поручил Касым-Жомарт Токаев.
- В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ
- Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
- Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты
- Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК
- Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК
- Нацбанк должен проводить адекватную денежно-кредитную политику - Глава государства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана