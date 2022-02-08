+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев: Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу

8 Февраля 2022 15:09
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев: Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК

«Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу как на уровне отрасли, так и в масштабах страны. Для этого должна быть четкая система оценки, однако Правительство уже более двух лет не может нормально организовать эту работу. До сих пор не сформирована соответствующая методология», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

В этой связи, Глава государства поручил разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов.

«Поручаю Министерству финансов, Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно со Счетным комитетом в двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Экономика   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты
Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
4 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
5 Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
6 Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Читайте также
Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК
Нацбанк должен проводить адекватную денежно-кредитную политику - Глава государства
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив