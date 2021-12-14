Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам торжественного собрания по случаю 20-летия Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые участники собрания, поздравляю вас с 20-летием казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Символично, что знаковый юбилей совпал с историческим для нашего народа событием - 30-летием Независимости Казахстана. Эффективность современной системы образования стала одним из ключевых достижений пройденного нами большого пути. Филиал МГУ уже внес значимый вклад в становление и развитие отечественной экономики, образования и науки, подготовив свыше двух тысяч высококвалифицированных специалистов. Его деятельность представляет собой яркий пример плодотворного гуманитарного сотрудничества Казахстана и России», - зачитал государственный секретарь Крымбек Кушербаев обращение Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства отметил, что Правительством страны принято решение о передаче филиалу МГУ имени М.В. Ломоносова нового здания.

«Следует отметить, что по моему поручению Правительством филиалу будет выделено здание площадью более 13 тысяч квадратных метров и, надеюсь, что по приоритетным для Казахстана специальностям будет расширен перечень для подготовки кадров высшей квалификации», - отметил Глава государства.

«Уверен, учебное заведение будет и дальше способствовать укреплению дружбы и партнерства между нашими странами, содействовать повышению качества и конкурентоспособностью казахстанского образования. Желаю участникам торжественного собрания творческих успехов, здоровья и благополучия!» - подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) с 20-летним юбилеем.