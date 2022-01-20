Касым-Жомарт Токаев: Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона. Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.