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Касым-Жомарт Токаев: Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам

20 Января 2022 19:39
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Касым-Жомарт Токаев: Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона. Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.


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