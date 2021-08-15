Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане, передает МИА «Казинформ».

«Провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА. Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий», - сообщил Касыыым-Жомарт Токаев в Twitter .

Ранее сообщалось о том, что «Талибан» (организация запрещена в РК) занял крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана, который считался оплотом сопротивления талибам. Как пишут СМИ, под контролем правительства из крупных городов остались по сути только столица и центр соседней провинции Нангархар, Джелалабад - если не считать отдельных очагов сопротивления, отрезанных от Кабула и друг от друга.

Между тем, дипломатическая миссия Казахстана в Афганистане во главе с Послом Алимханом Есенгельдиевым продолжает работу в Кабуле. По информации МИД РК, в посольстве Казахстана осталось ограниченное число сотрудников, часть из них ранее вернулась из соображений безопасности.