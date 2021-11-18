Касым-Жомарт Токаев: Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед лицом нарастающей геополитической конфронтации Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Мы ясно определили свой путь: мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом, как отметил Глава государства, Казахстан остается приверженными соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств.

«При возникновении спорных вопросов мы стремимся к поиску разумных решений на основе полного учета наших национальных интересов. Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность. Прежде всего, мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана», - подчеркнул Президент РК.