Касым-Жомарт Токаев: Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Перед лицом нарастающей геополитической конфронтации Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Мы ясно определили свой путь: мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
При этом, как отметил Глава государства, Казахстан остается приверженными соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств.
«При возникновении спорных вопросов мы стремимся к поиску разумных решений на основе полного учета наших национальных интересов. Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность. Прежде всего, мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана», - подчеркнул Президент РК.
- Касым-Жомарт Токаев - дипломатам: Нам необходимо расширять горизонты внешней политики
- Активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности поручил Президент РК
- В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества - Касым-Жомарт Токаев
- Казахстану предстоит синтезировать проверенные подходы с новыми решениями во внешней политике – Глава государства
- VI Саммит СВМДА проведут в Нур-Султане в 2022 году
- Необходимость перемен в кадровой политике МИД отметил Президент Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана