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Касым-Жомарт Токаев: Казахстан будет проводить многовекторную внешнюю политику

20 Ноября 2022, 09:55
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан будет проводить многовекторную внешнюю политику
20 Ноября 2022, 09:55

Касым-Жомарт Токаев: Казахстан будет проводить многовекторную внешнюю политику

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан будет проводить многовекторную внешнюю политику. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев после голосования на избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан, с учетом геостратегической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 300 млрд долларов, учитывая, что на нашем рынке работают крупнейшие транснациональные мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику. Я много раз говорил о том, что Казахстан должен быть привержен уставу ООН и проводить мирную внешнюю политику. Этим мы и будем заниматься, в случае моего избрания», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня во всех регионах страны и в 53 зарубежных представительствах Казахстана проходят внеочередные выборы Президента РК.


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