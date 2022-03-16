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КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ: ИМЕННО МАЖИЛИС НАДЕЛЯЕТСЯ ПРАВОМ ПРИНИМАТЬ ЗАКОНЫ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Марта 2022, 11:36
КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ: ИМЕННО МАЖИЛИС НАДЕЛЯЕТСЯ ПРАВОМ ПРИНИМАТЬ ЗАКОНЫ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменить парламентскую систему в сторону усиления полномочий Мажилиса поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, наличие Сената в качестве Верхней Палаты Парламента считаю закономерным и оправданным. В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, нежели в Казахстане, и тем не менее, имеющих двухпалатные Парламенты. За примерами далеко ходить не надо, это имеет место и в Европе. Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По словам Президента, это потребует реформу его полномочий.

«Согласно Конституции, Сенат имеет право принимать или не принимать одобренные Мажилисом законопроекты. То есть, у Мажилиса практически отсутствует возможность преодоления возражений Верхней Палаты. Для формирования более сбалансированной парламентской системы, необходимо пересмотреть эту практику. Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом. Следовательно, именно Мажилис наделяется правом принимать законы», - заключил Глава государства.

Президент Казахстана   Мажилис   Сенат   Послание Президента РК-2022  
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