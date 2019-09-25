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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты
25 Сентября 2019 00:37
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НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Новости по темеГлава государства встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Польши Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером
Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого.
В завершение встречи К.Токаев и В.Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Украина, Видео, 74-я Генассамблея ООН,
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