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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне в Москве
10 Февраля 2022 17:34
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МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
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«Сегодня в Москве Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран. По итогам встречи Главы государств выступят с совместным заявлением для средств массовой информации», - сообщил Берик Уали в Facebook .
Данное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире примерно после 18:00 по времени Нур-Султана на телеканале «Хабар24».
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