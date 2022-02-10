Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Сегодня в Москве Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран. По итогам встречи Главы государств выступят с совместным заявлением для средств массовой информации», - сообщил Берик Уали в Facebook .

Данное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире примерно после 18:00 по времени Нур-Султана на телеканале «Хабар24».