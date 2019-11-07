Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили филиал Эрмитажа в Омске

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в Омске посетили филиал Эрмитажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Главы государств посетили филиал музея Эрмитаж в Омске «Эрмитаж-Сибирь», - написал на своей странице в Facebook Берик Уали.