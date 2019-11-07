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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили филиал Эрмитажа в Омске
7 Ноября 2019 23:23
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ОМСК. КАЗИНФОРМ – Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в Омске посетили филиал Эрмитажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
Новости по темеКакие документы подписали Казахстан и Россия на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Касым-Жомарт Токаев: Форум межрегионального сотрудничества стал полноценным механизмом взаимодействия РК и РФ Открыть филиал НИШ в приграничном регионе России предложил Президент РК
«Главы государств посетили филиал музея Эрмитаж в Омске «Эрмитаж-Сибирь», - написал на своей странице в Facebook Берик Уали.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
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