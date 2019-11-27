Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в узком составе

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Главы Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в узком составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В резиденции «Ала-Арча» состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана. После исполнения национальных гимнов двух стран начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств.





Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков совершили обход Почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем в Зале аксакалов состоялась встреча в узком составе.





Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего стратегического партнерства, в том числе в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлениях, а также по линии международных структур.





Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за теплый прием и гостеприимство, высоко оценив его личный вклад в укрепление казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Президент Казахстана отметил, что придает особое значение своему государственному визиту в Бишкек. Он подчеркнул, что между двумя братскими народами отсутствуют какие-либо противоречия.В свою очередь Сооронбай Жээнбеков выразил надежду на то, что визит Главы Казахстана выведет отношения наших стран на качественно новый уровень.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил лидера Кыргызстана совершить визит в Казахстан в 2020 году.