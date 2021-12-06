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Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили новое здание Посольства Узбекистана в Казахстане
6 Декабря 2021 19:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Нур-Султан президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания узбекского посольства, расположенного на проспекте Тәуелсіздік, недалеко от мечети «Хазрет Султан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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После того как главы государств совместно перерезали церемониальную ленту, Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совершили осмотр дипломатической миссии.
В завершение Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.
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