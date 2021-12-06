Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили новое здание Посольства Узбекистана в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Нур-Султан президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания узбекского посольства, расположенного на проспекте Тәуелсіздік, недалеко от мечети «Хазрет Султан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

После того как главы государств совместно перерезали церемониальную ленту, Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совершили осмотр дипломатической миссии.

В завершение Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.