+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили новое здание Посольства Узбекистана в Казахстане

6 Декабря 2021 19:01
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили новое здание Посольства Узбекистана в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Нур-Султан президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания узбекского посольства, расположенного на проспекте Тәуелсіздік, недалеко от мечети «Хазрет Султан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым
Какие совместные проекты планируют реализовать Казахстан и Узбекистан Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для СМИ Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры в расширенном формате

После того как главы государств совместно перерезали церемониальную ленту, Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совершили осмотр дипломатической миссии.

В завершение Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Нур-Султан   #Узбекистан  
Поделиться:
Новости по теме
Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым
Какие совместные проекты планируют реализовать Казахстан и Узбекистан
Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для СМИ
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры в расширенном формате
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
2 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
3 Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
6 Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Читайте также
Памятник поэту Алишеру Навои появится в Нур-Султане
Какие совместные проекты планируют реализовать Казахстан и Узбекистан
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив