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Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса

18 Марта 2020 14:40
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Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Главы государств обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса, проинформировали друг друга о принимаемых мерах по борьбе с болезнью.

Шавкат Мирзиёев выразил поддержку решительным действиям казахстанского коллеги, отметив, что они являются своевременными и оправданными.

Президенты договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации деятельности правительств двух стран. В ходе беседы было выражено общее мнение о важности продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Казахстаном и Узбекистаном.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Безопасность, Узбекистан, Общество, Коронавирус,
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