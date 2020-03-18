Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главы государств обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса, проинформировали друг друга о принимаемых мерах по борьбе с болезнью.
Шавкат Мирзиёев выразил поддержку решительным действиям казахстанского коллеги, отметив, что они являются своевременными и оправданными.
Президенты договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации деятельности правительств двух стран. В ходе беседы было выражено общее мнение о важности продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Казахстаном и Узбекистаном.
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