Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программу официального визита Президента Казахстана в Азербайджан продолжили переговоры Глав государств с участием членов официальных делегаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидер Казахстана вновь выразил признательность за приглашение посетить Баку и проявленное гостеприимство.

«Я вполне удовлетворен состоявшейся встречей в узком составе, в ходе которой мы провели обстоятельный обмен мнениями практически по всем вопросам взаимодействия наших государств в различных сферах сотрудничества. Казахстан и Азербайджан – близкие государства, мы стратегические партнеры и союзники. Сегодня будет подписана Декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами», – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что прибыл в Азербайджан с особой миссией – для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень. Президент Казахстана подробно остановился на развитии двусторонних торгово-экономических связей.

«Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением. Полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов», – сказал Глава государства.

Президент Казахстана также обратил внимание на благоприятные перспективы для развития гуманитарного сотрудничества.

«Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к Вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Азербайджана поблагодарил Главу нашего государства за то, что он принял приглашение посетить Азербайджан.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, еще раз от всей души хочу Вас приветствовать, сказать: «Добро пожаловать». Хотел бы выразить благодарность за то, что Вы приняли приглашение и посещаете нас с официальным визитом, который, я уверен, будут иметь большое значение для будущего развития наших отношений. В первую очередь, хотел бы еще раз в присутствии делегаций поблагодарить за награждение меня высшим орденом Республики Казахстан «Алтын Қыран». Для меня большая честь удостоиться этой награды. Я рассматриваю это как свидетельство дружбы и братства наших народов и высокую оценку тому, что Азербайджан делает в плане укрепления наших отношений. Также только что была сделана презентация дара Казахстана Азербайджану – Центра творческого развития детей, который будет построен на освобожденных территориях. И это еще одно проявление братского отношения к нашему народу, вклад в дело восстановления Карабаха», – подчеркнул Президент Азербайджана.

Лидер Азербайджана отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкий повестке дня двусторонних отношений и международной проблематике.

«Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по созданию этой инфраструктуры. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений. Есть большие резервы для увеличения товарооборота. Мы сегодня по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества обменялись мнениями. Можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок. Также большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат. Большой объем иностранных инвестиций. Думаю, что настало время, чтобы мы объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, Казахстане и, возможно, в других странах», – сказал Ильхам Алиев.

Наряду с этим Президент Азербайджана напомнил, что недавно одна из центральных улиц Сумгаита была названа в честь видного сына казахского народа, просветителя, тюрколога Ахмета Байтурсынова. Он выразил уверенность, что связи между нашими двумя братскими странами будут успешно развиваться.





По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и Комплексную программу развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы.

Главы государств также провели брифинг для представителей средств массовой информации.

В рамках официального визита Президента Казахстана в Баку были подписаны следующие документы:

1. Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

2. Комплексная программа развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022–2026 годы.

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве.

4. План сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики 2023–2024 годы.

5. Программа по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики на 2022-2025 годы.

6. Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша.

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий.

9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транспорта

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По поручению Президента Казахстана в азербайджанском городе Физули возведут Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

Фото: akorda.kz



