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Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели брифинг для представителей СМИ

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Октября 2021, 18:24
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели брифинг для представителей СМИ

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров делегаций Казахстана и Туркменистана главы государств Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели брифинг для представителей средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана в заявлении для прессы отметил, что, несмотря на сложную обстановку в мире, стратегическое партнерство Казахстана и Туркменистана неизменно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

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Говоря о достигнутых сторонами договоренностях, Глава государства остановился на значимости соглашений, направленных на правовое закрепление границ.

«Сегодня мы приняли целый ряд важных документов, среди которых особое место занимают Договор о делимитации казахско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, а также Межправительственное соглашение о режиме границы. Таким образом, мы завершаем юридическое оформление сухопутных и морских границ между нашими странами. И это имеет политической значение», – подчеркнул Президент.

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Первостепенное внимание на переговорах было уделено перспективам торгово-экономического сотрудничества.

«Мы обладаем огромным потенциалом для дальнейшего наращивания товарооборота. Серьезные резервы имеются в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. Поэтому мы условились принять пакет мер, направленных на существенное увеличение объемов взаимной торговли. Правительствам поручено задействовать имеющийся экспортный потенциал двух стран для расширения номенклатуры товаров», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

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Глава государства указал на то, что Казахстан готов увеличить поставки продукции металлургической, машиностроительной, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы.

Как сообщил Президент, для более эффективной экономической кооперации правительствам поручено ускорить подписание Соглашения о поощрении и защите инвестиций. Большие перспективы, по его словам, открывает взаимовыгодное партнерство в газовой отрасли. В частности, Казахстан готов существенно нарастить импорт туркменского газа.

В ходе обсуждения вопросов регионального сотрудничества Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд важных инициатив.

«Для всесторонней реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил ежегодно проводить межрегиональные форумы. Подобный формат доказал свою эффективность. По результатам этой работы на границе Мангистауской области и Балканского велаята можно было бы создать Специальную зону приграничной торговли с автомобильным грузовым терминалом», – отметил Президент.

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Участники встречи подробно рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортно-транзитной сфере.

«Основной задачей в этом направлении обозначена полноценная загрузка магистрали «Казахстан – Туркменистан – Иран». Была подчеркнута важность оптимизации тарифной политики и улучшения условий транспортировки в наших странах для стимулирования роста объемов перевозок. Широкие возможности имеются и по линии логистического взаимодействия между каспийскими портами Актау, Курык и Туркменбаши», – полагает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал инициативу туркменского лидера о строительстве моста через залив Гарабогаз для запуска новой автодороги в направлении Казахстана и заявил о готовности изучить возможности совместной реализации данного перспективного проекта.

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Залогом крепких и долгосрочных отношений между нашими государствами, как убежден Президент Казахстана, является дальнейшее укрепление культурно-гуманитарных связей. В данном контексте он считает важным проведение перекрестных дней культуры и расширение молодежных контактов.

В программу переговоров также вошли вопросы региональной и глобальной повестки дня.

«Мы предметно обсудили ситуацию в Афганистане и отметили необходимость продолжения тесного взаимодействия для укрепления стабильности и безопасности в этой многострадальной стране», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства с удовлетворением констатировал близость позиций сторон по абсолютному большинству тем международного плана.

В завершение своего выступления лидер Казахстана выразил уверенность в том, что итоги переговоров укрепят узы дружбы и добрососедства между нашими народами, откроют горизонты для вывода казахско-туркменского партнерства на новые стратегические высоты.

Касым-Жомарт Токаев также заявил, что высказал приглашение в адрес Президента Туркменистана посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

После брифинга состоялась торжественная церемония награждения Президента Казахстана орденом «Битараплык». Высокую государственную награду ему вручил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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