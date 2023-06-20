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Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Июня 2023, 11:08
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-германского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. Достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня.


Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде. В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.


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