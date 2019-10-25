Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко провели переговоры в расширенном составе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко провели переговоры в расширенном составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Основной акцент на переговорах был сделан на наращивании торгово-экономического партнерства. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие в политической, культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках международных структур.

Приветствуя белорусскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обе страны традиционно связывают узы дружбы и сотрудничества. Глава государства отметил, что визит Александра Лукашенко является хорошей возможностью детально обсудить вопросы взаимного сотрудничества.

«Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать объем торговли между нашими государствами, укреплять связи в гуманитарной сфере, продолжать активное взаимодействие по линии международных организаций», - подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства выразил мнение, что подписываемые по итогам переговоров документы являются серьезным шагом в углублении сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь Президент Беларуси отметил, что уровень белорусско-казахстанских отношений в полной мере соответствует стратегическим интересам двух стран.

«Это результат кропотливой многолетней работы, который позволяет строить серьезные планы на будущее. Между Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях», - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о торгово-экономических связях, белорусский лидер подчеркнул, что рассматривает Казахстан в качестве ключевого торгового партнера, добавив, что за последние три года, обе страны в два раза увеличили взаимный товарооборот и близки к преодолению отметки в 1 млрд долларов. Кроме того, Президент Беларуси отметил существенный рост импорта из Казахстана, который увеличился на 45%.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.

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Кроме того, были подписаны следующие документы:

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции;

- Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Следственным комитетом Республики Беларусь;

- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь в оперативно-технической сфере;

- План сотрудничества между Министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Беларусь на 2020-2021 годы;

- Соглашение между Министерством юстиции Республики Казахстан и Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества;

Соглашение между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Национальной академией наук Республики Беларусь о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.







