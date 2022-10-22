Касым-Жомарт Токаев: Граждане – это опора государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Началась торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Казахская мудрость гласит: «Без суверенитета не будет и народа». Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто «Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость». Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время. В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий», - сказал Касым-Жомарт Токаев на церемонии.

По словам Президента, Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа.

«Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг. Декларация о суверенитете – победа смелости и дипломатии, разума и терпения. Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам», - сказал Глава государства.

Как отметил Президент, пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности.

«На состоявшемся в Улытау Национальном курултае я предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон. С этого года День Республики стал государственным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник. Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности. Как известно, слово «республика» в переводе с латинского языка означает «общее дело». Иными словами, Республика созидается благодаря общими усилиями ответственных за свои дела граждан. А граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.