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вчера 22:55
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вчера 18:54
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Касым-Жомарт Токаев: Государство в полной мере исполнит все свои обязательства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать Штаб оперативного реагирования во главе с Премьер-Министром для разработки антикризисного плана действий из-за ухудшения экономической ситуации в мире, передает МИА «Казинформ».
«В связи с ухудшением экономической ситуации в мире поручил создать Штаб оперативного реагирования во главе с Премьер-Министром для разработки антикризисного плана действий. Государство в полной мере исполнит все свои обязательства, будут созданы дополнительные рабочие места», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Напомним, сегодня в Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством Правительства и органов, подотчетных Главе государства. Обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана.
Как сообщалось ранее, цены на нефть в Азии в понедельник утром упали приблизительно на 30%.
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