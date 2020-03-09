Касым-Жомарт Токаев: Государство в полной мере исполнит все свои обязательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать Штаб оперативного реагирования во главе с Премьер-Министром для разработки антикризисного плана действий из-за ухудшения экономической ситуации в мире, передает МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением экономической ситуации в мире поручил создать Штаб оперативного реагирования во главе с Премьер-Министром для разработки антикризисного плана действий. Государство в полной мере исполнит все свои обязательства, будут созданы дополнительные рабочие места», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Напомним, сегодня в Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством Правительства и органов, подотчетных Главе государства. Обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана.

Как сообщалось ранее, цены на нефть в Азии в понедельник утром упали приблизительно на 30%.