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    13:28, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Государство будет всесторонне поддерживать добросовестный бизнес

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ускорить анализ эффективности мер господдержки поручил Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один важный аспект – 1 января 2021 года вступили в силу жесткие требования ВТО по ограничению поддержки отечественного бизнеса. Правительству и НПП предстоит выработать новые меры с учетом требований этой организации. Я всегда говорил, что государство будет всесторонне поддерживать добросовестный бизнес. В условиях пандемии мы оказываем рекордную, беспрецедентную поддержку Казатомпрому, стройиндустрии, выросли продажи новых автомобилей, домов и квартир. Соответственно, выросли объемы выручки заводов, крупных стройкомпаний», - сказал Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.

    «В то же время, мы вправе рассчитывать на соответствующую отдачу от бизнеса. Госпомощь оказывается для того, чтобы росло благосостояние, в первую очередь, работников и граждан в целом. Вы должны понимать, насколько продуктивны применяемые подходы. Прошу Правительству ускорить анализ эффективности мер господдержки», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.




    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Экономика
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