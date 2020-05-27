Касым-Жомарт Токаев: Главным мерилом успеха любого государства является человеческий капитал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Национальный совет общественного доверия к сегодняшнему заседанию подошел с ощутимыми результатами. Подписан Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний», которым введен уведомительный принцип проведения митингов.

«Новый закон полностью обеспечивает конституционное право граждан на проведение мирных собраний. Разрабатываются и другие законопроекты, входящие в первый пакет политических реформ. Я также подписал изменения в законы о выборах и о политических партиях. Мы внедрили институт парламентской оппозиции. Упрощены требования по регистрации политических партий. Партии, участвующие в выборах, будут выделять 30-процентную квоту для женщин и молодежи. Широкую поддержку граждан нашли нормы о полной декриминализации статьи о клевете и гуманизации статьи 174 Уголовного кодекса», – отметил Президент Казахстана.

Говоря о повестке дня заседания, Глава государства напомнил, что главным мерилом успеха любого государства является человеческий капитал.

«Новые условия требуют кардинального реформирования системы образования и науки. Становится очевидным, что значение этой сферы будет возрастать. От ее развития зависит и экономика. Мы должны четко понимать роль образования и науки в будущем. Это будет определять всю государственную политику», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал недостаточным объем финансирования сферы образования, что в итоге ведет к существенному отставанию от развитых стран по качеству образования и школьной инфраструктуре.

«Казахстанской школе необходимы хорошо оборудованные и небольшие по количеству учащихся классы. По Госпрограмме образования к 2025 году планируется построить 800 новых школ более чем на 650 тысяч мест, 114 интернатов для сельских опорных школ, более 700 спортивных залов», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание членов Совета на задачах по сокращению разрыва между городскими и сельскими школами, обеспечению безопасности детей, решению проблем насилия и суицидов среди учеников. Также требует совершенствования система управления и финансирования образования.

«По моему решению с 2021 года управление районными отделами образования и их финансирование переходит на уровень области. Вместе с тем в последнее время растет количество вопросов о порядке назначения руководителей учреждений образования. Правительству предстоит разработать новую понятную и прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ, колледжей. Внедрение института ротации и аттестации директоров также должно повысить эффективность управления», – считает Глава государства.

Президент призвал всемерно повышать эффективность преподавания государственного языка. В этом вопросе необходимо использовать европейский опыт языковой интеграции.

«Они при обучении языку делают ставку на молодежь в учебных заведениях. Поэтому считаю, что с 2021 года Комитет языков необходимо передать в Министерство образования и науки. Такой шаг позволит сконцентрировать в едином центре весь государственный потенциал в области разработок и преподавания методики казахского языка, выстроить систему анализа и мониторинга успешности внедряемых образовательных программ», - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Большое внимание в выступлении было уделено развитию науки.

«В целом мы планомерно увеличиваем финансирование науки, к 2025 году доведем его до 1 % от ВВП. При этом мы не можем позволить себе финансировать ненужные работы и исследования, которые часто никто и не читает. Должен быть жесткий спрос и конкретная социально-экономическая, производственная, техническая отдача от каждой научной работы. Программно-целевое финансирование должно распределяться исключительно на основе национальных научно-технических задач. Нужно направлять усилия и ресурсы на такие области, как медико-биологические исследования, агропромышленная наука, «зеленые» технологии, искусственный интеллект, энергоэффективность», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев указал, что пандемия коронавируса, ставшая мощным стресс-тестом для систем здравоохранения по всему миру, высветила хронический кадровый дефицит профессиональных медиков в Казахстане. Это связано с низкой заработной платой, непрестижностью профессии, незащищенностью медиков.

«Среди специалистов различных отраслей самую низкую зарплату получают врачи. Поручаю Правительству начиная с текущего года поэтапно повышать заработную плату медиков и довести её к 2023 году до уровня в два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике», – сказал Глава государства.

Президент также поручил решить ряд вопросов, связанных с развитием медицинской инфраструктуры.

«С 2010 года мы делали упор на оптимизацию некоторых направлений здравоохранения и экстенсивную эффективность. В результате сокращено около 1000 инфекционных коек. С учетом биологических угроз Правительству необходимо рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения по определённым направлениям и поддерживать её готовность к критическим ситуациям», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания Глава государства также поручил взять на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели сельского здравоохранения, усилить и институционализировать санитарно-эпидемиологическую службу, а также обратить внимание на обеспечение страны лекарствами и медицинскими изделиями.

«Сегодня мной озвучены инициативы, направленные на реформирование ключевых социальных сфер. Значительная часть этих инициатив была сформулирована на основе рекомендаций членов Нацсовета. Эффективная реализация этих мер должна оказать значимое влияние на повышение качества человеческого капитала», – подытожил свое выступление Президент.

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