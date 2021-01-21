Касым-Жомарт Токаев: Главная цель – защитить права женщин и детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил мнение о законопроекте «О противодействии семейно-бытовому насилию», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Законопроект «О противодействии семейно-бытовому насилию» вызвал острые дискуссии в обществе. Это закономерно, актуальные проблемы должны широко обсуждаться. Его инициаторам следует пересмотреть подходы, важно учесть все мнения. Главная цель – защитить права женщин и детей», - отметил Глава государства в Twitter.



