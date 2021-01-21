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    17:48, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Главная цель – защитить права женщин и детей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил мнение о законопроекте «О противодействии семейно-бытовому насилию», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

    «Законопроект «О противодействии семейно-бытовому насилию» вызвал острые дискуссии в обществе. Это закономерно, актуальные проблемы должны широко обсуждаться. Его инициаторам следует пересмотреть подходы, важно учесть все мнения. Главная цель – защитить права женщин и детей», - отметил Глава государства в Twitter.




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