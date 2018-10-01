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Касым-Жомарт Токаев: Форумы и буклеты не решат проблемы развития туризма
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем Твиттере отметил, что для превращения туризма в доходную отрасль экономики необходимо провести комплексную, содержательную работу по развитию инфраструктуры, передает МИА «Казинформ».
«Для превращения туризма в доходную отрасль экономики необходимо провести комплексную, содержательную работу по развитию инфраструктуры. Примеров за рубежом много. Выставки-презентации, форумы, буклеты - не решение проблемы», - написал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее он отмечал: «Чтобы сделать Казахстан привлекательным для туристов, о чем сказано в Послании Елбасы, нужно обратить внимание на качество памятников, особенно историческим деятелям».
Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая с Посланием народу страны, сказал: «Также необходимо усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг. Особое внимание надо уделить развитию въездного и внутреннего туризма для использования нашего богатого природного культурного потенциала. Правительству надо в сжатые сроки принять отраслевую программу».
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