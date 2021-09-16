Касым-Жомарт Токаев: Евразийский Медиа Форум способствует расширению горизонтов международного сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана РК Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам XVII Евразийского Медиа Форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рад приветствовать вас на XVII Евразийском Медиа Форуме. За 19 лет своего существования он по праву стал одной из ведущих медиаплощадок нашей страны и всего региона. Это событие традиционно объединяет талантливых журналистов и медиа-менеджеров, известных политиков и авторитетных экспертов. А спектр вопросов, обсуждаемых на форуме, уже давно вышел за рамки медиасферы», - зачитал государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев приветствие Касым-Жомарта Токаева в ходе открытия форума.

«В период всеобъемлющей глобальной трансформации, фундаментальных сдвигов, социальных процессов как никогда важно держать руку на пульсе, открыто обсуждать наиболее острые вопросы и вместе находить их пути решения. С началом коронакризиса во всем мире усилился общественный запрос на качественную информацию, возникла острая необходимость борьбы с фейками. Форум дает прекрасную возможность обсудить актуальные тенденции и подходы в этом направлении», - отмечает Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, новые реалии ставят перед медиасферой новые задачи, от решения которых зависит ее будущее. Значительно ускорился процесс цифровизации. Стремительно меняются предпочтение и привычки аудитории, появляются новые форматы подачи информации, трансформируются социальные сети.

«Убежден, что профессиональное обсуждение этого вопроса придаст новый импульс развитию СМИ. Уверен, насыщенной будет и сессия, посвященная 30-летию Независимости страны. Казахстанский путь последовательных преобразований и уникальный опыт сохранения единства народа заслуживает особого внимания. Важнейшими составляющими стратегического курса нашего государства являются открытый диалог и всестороннее партнерство», - говорится в приветствии Главы государства.

«В этом плане можно констатировать, что форум способствует не только осмыслению современных медиа-трендов, но и расширению горизонтов сотрудничества в международном формате. Казахстан всегда заинтересован в продвижении конструктивной повестки и готов к реализации совместных проектов во всех сферах, в том числе в области медиа и креативной индустрии», - заключил Касым-Жомарт Токаев, пожелав участникам Евразийского медиа форума плодотворной работы и успехов.

Ранее к участникам обратился и Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.