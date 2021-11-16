+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев: Должны быть единые требования к системе безопасности в образовательных учреждениях

16 Ноября 2021 16:12
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев: Должны быть единые требования к системе безопасности в образовательных учреждениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане должны быть единые требования к системе безопасности в образовательных учреждениях. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Глава государства призвал казахстанцев не останавливаться на достигнутом
Кредиторы не видят резкий рост долговой нагрузки казахстанцев – Президент Ужесточить ответственность за побои поручил Глава государства Усилить контроль за семейными дебоширами поручил Касым-Жомарт Токаев

«Решение актуальных проблем сферы образования. Конкурентоспособность любого человека напрямую зависит от уровня его образования. Создание условий, необходимых каждому гражданину для получения качественного образования в течение всей жизни - задача государства. Актуальным остается вопрос обеспечения безопасности в школах, колледжах и вузах. Мы должны защищать школьников и студентов от любых угроз. Должны быть единые требования к системе безопасности в образовательных учреждениях. Для этого нужно выработать общее для всех положение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Президента, сейчас учебные заведения заключают контракт с охранным агентством на год.

«Обычно это делают в начале года. Было бы выгодно заключать такие контракты на более длительный срок, например, на 3 года. Чтобы это разрешить, необходимо внести изменения в законодательство. Также стоит научить школьников, учителей и родителей тому, что нужно делать в случае чрезвычайной ситуации. В критический момент каждый человек должен действовать правильно и оперативно. Тогда он сможет спасти не только себя, но и других», - заключил Глава государства.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Образование   #Безопасность   #Нацсовет  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Глава государства призвал казахстанцев не останавливаться на достигнутом
Кредиторы не видят резкий рост долговой нагрузки казахстанцев – Президент
Ужесточить ответственность за побои поручил Глава государства
Усилить контроль за семейными дебоширами поручил Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
4 Астанчанин продал арендованную машину
5 Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы
6 Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
Читайте также
Нужно открывать детские комнаты в крупных компаниях – Президент РК
Предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы поручил Президент
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы
Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив