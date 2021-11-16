Касым-Жомарт Токаев: Должны быть единые требования к системе безопасности в образовательных учреждениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане должны быть единые требования к системе безопасности в образовательных учреждениях. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение актуальных проблем сферы образования. Конкурентоспособность любого человека напрямую зависит от уровня его образования. Создание условий, необходимых каждому гражданину для получения качественного образования в течение всей жизни - задача государства. Актуальным остается вопрос обеспечения безопасности в школах, колледжах и вузах. Мы должны защищать школьников и студентов от любых угроз. Должны быть единые требования к системе безопасности в образовательных учреждениях. Для этого нужно выработать общее для всех положение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Президента, сейчас учебные заведения заключают контракт с охранным агентством на год.

«Обычно это делают в начале года. Было бы выгодно заключать такие контракты на более длительный срок, например, на 3 года. Чтобы это разрешить, необходимо внести изменения в законодательство. Также стоит научить школьников, учителей и родителей тому, что нужно делать в случае чрезвычайной ситуации. В критический момент каждый человек должен действовать правильно и оперативно. Тогда он сможет спасти не только себя, но и других», - заключил Глава государства.